عقيل الرئيسي يكشف عن عيب فرح الهادي الوحيد.. شاهد رد فعلها

سخر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، عقيل الرئيسي، من زوجته المشهورة الكويتية فرح الهادي، بالحديث عن العيب الوحيد الذي وجدها عليه، رغم كافة المميزات التي تتمتع بها.

وظهر الثنائي عقيل الرئيسي وفرح الهادي في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، تحدث فيه عقيل عن كافة المميزات التي تتمتع بها زوجته، مشيراً إلى أنها لا تثير المشاكل في المنزل، ولا يمكن لأحد الاستماع لصوتها.

وأوضح عقيل أن العيب الوحيد الذي وجدها عليه هو طريقة هبوطها من السلم، مشبهاً إياه بالحصان، وهو ما دفع فرح إلى الضحك الشديد.

وقال عقيل: “فرح شخصيتها حلوة، تمشي في البيت بهدوء، بس عندها عيب علشان أكون صريح لما تنزل من السلم كأنها حصان، أنا ما أدري، هل هي حصان فعلا؟”.

وبدأت فرح في الضحك على تشبيه عقيل لها بالحصان، قبل أن يبدأ الأخير في التغزل فيها عن طريق الغناء قائلاً: “فرس فرس من حسنها الكل اتخرس”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الود التي تسيطر على العلاقة بين فرح الهادي وعقيل الرئيسي، والتعامل بتلقائية في الحديث عن عيوب كل منهما.

وأبدى البعض إعجابه بالطريقة التي تغزل فيها عقيل في زوجته في النهاية، لتجنب أن تشعر بالضيق بسبب سخريته من طريقتها، بينما أشاد البعض بخفة ظل الثنائي معاً ومشاكساتهم الدائمة متمنياً لهم السعادة.