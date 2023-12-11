فن ومشاهير

نادية الجندي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة نادية الجندي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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