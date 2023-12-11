نادية الجندي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة نادية الجندي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

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روجينا تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024