بعد عودتها من مهرجان البحر الأحمر، طليق صوفيا فيرغارا يفاجئها بحب جديد

احتل انفصال الممثلة الكولومبيّة صوفيا فيرغارا والممثل جو مانغانيلو عناوين الأخبار بشكل كبير في الصيف الفائت ومع ذلك، يبدو أن كلاهما قد انفصلا وديًا مؤخرًا، بعدما حضر مانغانيلو حفل صندوق أطفال أرمينيا في نيويورك مع كايتلين أوكونور كثنائي فبالنسبة الى TMZ، استغرق الأمر بعض الوقت للكشف عن علاقتهما الرومانسية علنًا.

بالنسبة الى TMZ، لقد شوهدا معًا لبعض الوقت، واستغرق الأمر بعض الوقت للكشف عن علاقتهما الرومانسية علنًا.

ارتدى جو في هذه المناسبة بدلة سوداء كلاسيكية، بينما ارتدت أوكونور فستانًا أخضر اللون يناسبها تمامًا. كان سبب حضور مانغانيلو هو حصوله على جائزة COAF الإنسانية.

أوكونور هي أيضًا ممثلة شاركت في برنامج “Winning Time” على قناة HBO، وقد التقيا في حفلة ما بعد العرض ونجحا في ذلك.

وهذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها الممثل بشخص آخر منذ طلاقه. كانت صوفيا فيرغارا ومانغانييلو معًا لمدة سبع سنوات. في هذه الأثناء، تم ربط فيرغارا بالدكتور جاستن سليمان، جراح العظام في بيفرلي هيلز، حيث شوهدا معًا يقضيان وقتًا ممتعًا أيضًا.

بعد أن تساءل الكثير من الناس عن سبب انفصال مانغانيلو وفيرغارا، وفقًا لموقع TMZ، كان السبب الرئيسي لانفصالهما هو أنه أراد إنجاب الأطفال وهي لم تفعل ذلك.

نشير ان صوفيا فيرغارا كانت قد تألقت في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية.