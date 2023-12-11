بالفيديو- بيبي ريسكا تطلق الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت المغنية الأميركية بيبي ريكسا الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية وذلك إستعداداً للبطولة والتي تحمل اسم It's On.

تعاونت بيبي ريكسا بالأغنية مع الموزع الموسيقي مغربي الأصل، نادر الخياط، الشهير باسم RedOne "ريد وان"، وهو رئيس قسم الموسيقى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتضمن أغنية It's On، والتي تتضمن جمل مثل "أسمع دقات قلبك وكأنها تطبل، لن نتوقف حتى نفوز، أشعر بالطاقة تجري بداخلي. العالم غير مستعد لنا".

وقالت بيبي ريكسا: "إن تسجيل أغنية للتحاد الدولي لكرة القدم هذا العام كان بمثابة فرصة مذهلة لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، وأنا متحمسة للغاية لسماع الجماهير للأغنية النشيدية أثناء تشغيلها على مدار كأس العالم للأندية".

وأضاف RedOne، رئيس قسم الموسيقى في FIFA: "إنه لشرف مطلق وامتياز عظيم بالنسبة لي أن أشارك في كأس العالم للأندية 2023. ليس سراً مدى حبي للموسيقى وكرة القدم. لقد كانت تجربة ملهمة ورحلة للعمل الإبداعي. مع استضافة كأس العالم للأندية FIFA في المملكة العربية السعودية، أردنا حقًا إضافة بعض الأصوات الموسيقية والغنائية الأصيلة من المنطقة مع موازنة ذلك مع قصة غنائية عالمية وصوت موسيقي لتوحيد العالم معًا كما تفعل كرة القدم."

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