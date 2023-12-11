سيا تخضع لعملية شفط الدهون للمرة الثانية ولهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت عبر حسابها الخاص النجمة الأسترالية العالمية سيا عن قيامها بعملية لشفط الدهون، قائلة: "اضطررت إلى تناول دواء جعلني أكتسب الكثير من الوزن الذي لا أستطيع تغييره بالتمارين الرياضية أو أدوية الغدة الدرقية، لذلك ذهبت لإجراء عملية شفط الدهون".



وتابعت : "أرجو أن تعلموا أنني محظوظة جدًا لأن لدي الموارد اللازمة لتغيير الطريقة التي أبدو بها، وعندما تشاهدوني الفترة المقبلة، لا أريدكم أن تفكروا أنني خسرت الوزن بسبب النظام الغذائي وممارسة الرياضة".

وقالت إنها تريد أن تكون صريحة بشأن خضوعها لعملية شفط الدهون حتى لا تديم ثقافة السرية حول صورة جسد المشاهير، رغم أنها لم تحدد مكان إجراء العملية من جسدها.

وأضافت : "أريد أن أكون صادقة بشأن جميع إجراءاتي حتى لا أساهم في نشر فكرة أننا لسنا كافيين، وأنا أشعر بالقلق حيال لكثير من الأمور، على رأسها شكلي في أعين الناس، لذا فقد اتخذت قرارًا بتغيير مظهري بسبب مشكلات ثقتي بنفسي".

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تخضع فيها النجم الأسترالية لعملية شفط الدهون، ففي عام 2021، شاركت خلال مقابلة مع الطبيب والمؤلف جابور ماتي أن عدم الأمان حول مظهرها الذي تعاني منه دفعها إلى إجراء عملية شفط الدهون، وقالت وقتها: "لقد أجريت عملية شفط دهون من ذقني مرتين، معتقدة أن لدي ذقن مزدوجة، وتبين أنها عضلات أستخدمها في الغناء".

وقالت سيا: "لكنني كنت أشعر بعدم الثقة"، مضيفة أنها خضعت أيضًا لعملية شفط دهون فاشلة من بطنها.