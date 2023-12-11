الملك تشارلز والملكة كاميلا يوجهان معايدة خاصة للشعب البريطاني والجميع بمناسبة الأعياد

ميرنا وليد - بيروت - عايدت العائلة المالكة البريطانية المتمثلة في الملك تشارلز والملكة كاميلا، المواطنين والجميع بمناسبة الكريسماس واستقبال عام جديد.

ونشرت صفحة الملك تشارلز صورة لبطاقة معايدة كبيرة، عليها صورة الملك تشارلز والملكة كاميلا من حفل التتويج، كان قد التقطها المصور هوغو برناند في قاعة العرش بقصر باكنغهام بعد تتويجهما في 6 أيار/مايو.

ووجه الملك البريطاني التهنئة للشعب البريطاني والعالم عبر هذا المنشور، إذ باتت بطاقات معايدة العام الجديد، تقليداً ملكياً راسخاً لدى كل العائلات المالكة.

يذكر أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون كانا قد نشرا عبر حسابهما الرسمي صورة عائلية بالأبيض والأسود التقطها المصور جوش شينر لهما مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج، 10 سنوات، الأميرة تشارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات.



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