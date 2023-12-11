ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور لزملائها من الوسط الفني وخارجه، رسالة عبرت فيها عن شكرها لكل من قدم لها واجب العزاء في والدها الراحل الممثل أشرف عبد الغفور.
ونشرت ريهام عبر حسابها الرسمي منشور، قالت فيه: "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب".
ووجهت الشكر إلى زملائها ومتابعيها قائلة: "شكرا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة، سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم".
وطلبت ريهام منهم الدعاء لوالدها الراحل قائلة: "أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".
يذكر أن الممثل أشرف عبد الغفور توفي إثر حادث سير أليم بمدينة السادس من أكتوبر، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك في 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور في رسالة مؤثرة لزملائها في الوسط الفني: "شكراً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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