إيلون ماسك في ظهور نادر خلال مباراة لكرة القدم

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرات الملياردير العالمي إيلون ماسك وابنه البالغ من العمر 3 سنوات، أثناء حضورهما مباراة لكرة القدم وصفت بـ"التاريخية"، وأقيمت بين فريقي الجيش والبحرية الأميركيين، يوم السبت الماضي.

وانتشرت صور لإيلون ظهر فيها وهو يحمل ابنه على كتفه، أثناء تجولهما في "استاد جيليت" في ماساتشوستس، وظهر الطفل مبتسماً.

يذكر أن ماسك كان قد شوهد مؤخراً مع ابنه، في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، والذي أقيم في ولاية تكساس الأمريكية.

ويشار إلى أن المغنية الكندية غرايمر، والدة الطفل "X Æ A-Xii" ابن إيلون، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، بشأن مسألة تتعلق بأطفالهما الثلاثة؛ بعد رفضه السماح لها برؤيتهم.

وتهدف الدعوى إلى تحديد الوالدين القانونيين للأطفال، لاسيما أنهما غير متزوجين.

ولدى ماسك 11 طفل من علاقاته المتعددة، وكان قد رحب سرا بطفل ثالث من غرايمز.



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