شاهد ظهور مميز لـ أحلام وعبدالمجيد عبدالله في أحد المناسبات

خلال إحدى المناسبات، ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إلى جانب الفنان عبدالمجيد عبدالله. تم توثيق هذا اللقاء في مقطع فيديو يظهر أحلام وعبدالمجيد عبدالله يجلسان بجوار بعضهما ويتبادلان الغناء خلال المناسبة.

وسابقاً، أعلن عبدالمجيد عبدالله أنه لديه علاقة عائلية تربطه بأحلام.

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