شاهد موضي الشمراني تشارك فؤاد عبدالواحد الغناء داخل طائرة

خلال رحلة جوية، ظهرت الفنانة السعودية موضي الشمراني وهي تغني إلى جانب المطرب اليمني فؤاد عبدالواحد. قدم الثنائي أداءً مميزًا لأغنية “ضاق الغنام”، حيث تألقت أصواتهما وظهرا وهما يشجعان بعضهما البعض، مع تفاعلهما مع الأغنية.

يجدر الإشارة إلى أن الشمراني وعبدالواحد شاركا في الحفل الختامي لدورة الألعاب السعودية بجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وقد حضر الحفل جمهور ضخم.

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