أبرز أعماله “عمر وسلمى” و “جيم أوفر”، تدهور الوضع الصحيّ للمخرج أحمد البدري بعد بتر قدمه

كشف محسن البدري، نجل شقيق المخرج أحمد البدري، آخر تطورات الحالة الصحية للأخير وذلك بعدما خضع لعملية بتر قدمه اليسرى، قبل يومين، عقب تعرّضه لإصابة بها وحدوث مضاعفات بسبب مرض السكر.

وأشار “البدري” في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، إن المخرج أحمد البدري لا زال متواجدًا في العناية المركزة في معهد ناصر. كما دخل في غيبوبة منذ خضوعه لعملية البتر قبل يومين.

وطالب محسن البدري الجمهور بالدعاء له بعد تراجع وضعه الصحّي بالاضافة الى تفاقم الامور معه بسبب اصابته بفيروس في الدم. متمنيًا تجاوز تلك الفترة الصعبة لا سيما على المستوى النفسي.

برز أحمد البدري بداية كممثل ثم توجّه صوب الاخراج حيث وقّع أولى أعماله كمخرج فيلم “غاوي حب” مع محمد فؤاد في عام ٢٠٠٥.

كما قدّم البدري أكثر من خمسين عملاً سينمائيًا أبرزها “عمر وسلمى” لتامر حسني، و”جيم أوفر” ليسرا ومي عز الدين، و”البيه رومانسي” لمحمد عادل إمام. كما أخرج فيلم “الشنطة” للفنان بيومي فؤاد.