ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل افتتاح أمسيات "مهرجان أم الإمارات" الفنية على كورنيش أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وشارك نانسي في الحفل الفنان المصري رامي جمال والدي جي أصيل.

ولاقت مشاركة نانسي والدي جي أصيل معاً في الحفل تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، إذ قدما سوياً دويتو غنائياً وكوكتيل موسيقي متنوع.

وقدمت نانسي خلال الحفل مجموعة من أغانيها،وسط تفاعل كبير وحضور لافت، كما انتشرعدد كبيرمن مقاطع الفيديو التي وثقت أجواء الحفل، والتي ظهرت فيها الفنانة اللبنانية بكامل عفويتها وأناقتها وقربها من الحاضرين.

كما انتشر مقطع فيديو بشكل واسع لنانسي، وهي تحاول التواصل مع الجمهور، إذ طلبت منهم اكمال اغنية "حبك سفاح"، ودخلت بنوبة ضحك بعد تفاعل الجمهور مع الأغنية، وقالت: "انا عم بسمع لي ورا او بس لي قدام؟".

يذكر أن نانسي كانت قد شاركت المتابعين مقطع فيديو لها من كواليس الحفل، ظهر فيه وهي محاطة بكاميرات الباباراتزي، وتتفاعل معها بشكل عفوي، وتقلد شخصيات مشهورة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- نانسي عجرم تتألق بمهرجان "أم الإمارات" وتتفاعل مع الجمهور بشكل عفوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.