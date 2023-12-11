ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري عمرو سلامة أمس، صورة أعلن فيها انطلاق عمليات تصوير فيلمه الجديد "شمس الزناتي" بطولة الممثل المصري محمد إمام.

وشارك عمرو مع متابعيه على صفحته الرسمية، صورة لكلاكيت الخاصة بالفيلم وأشار إلى أن المشاهد الأولى ستكون مليئة بالإثارة.

وأرفق عمرو الصورة بتعليق قال فيه: "صفحة جديدة ومن أول السطر".

كما نشر محمد إمام الصورة نفسها عبر حسابه الرسمي، علق عليها قائلاً: "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله.. دعواتكم"، موضحًا أن الفيلم سيكون مُختلفا من الناحية الإنتاجية.

ويؤدي الممثل المصري محمد إمام بالفيلم، دور البطولة إلى جانب أمينة خليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وعدد آخر من الوجوه البارعة، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد الدباح.

ويعتبر هذا الفيلم إعادة تأليفية لعمل سينمائي سابق بعنوان "شمس الزناتي" عام 1991، من بطولة الممثل المصري عادل إمام، ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف.

يذكر أن قصة الفيلم مقتبسة من الفيلم الاميركي "السبعة الراائعون" الذي عرض عام 1960، والمقتبس بدوره عن الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" الذي عرض عام 1954.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد 33 عاماً على الجزء الأول.. بدء تصوير "أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية" بطولة محمد إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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