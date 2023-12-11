رقم قياسي.. هذا ما حققه فيلم بيونسيه عالميًا!

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم المغنية العالمية بيونسيه، إيرادات وصلت إلى 30 مليونًا و151 ألف دولار، منذ طرحه يوم 1 كانون الاول/ديسمبر الجاري، في دور العرض العالمية.



وانقسمت إيرادات فيلم "Renaissance: A Film By Beyonce"، بين 24 مليونًا و8 و65 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و ملايين و500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

وهذا الفيلم يعتبر بمسابة عودة للمغنية العالمية إلى الشاشة الكبيرة، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويعرض الفيلم تتطور وتنفيذ "Renaissance World Tour" لدعم ألبومها اليابع الذي يحمل نفس الاسم.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة "Renaissance: A Film By Beyoncé"، منذ بدايتها، وحتى الافتتاح في ستوكهولم، السويد، وحتى إنتهائها في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

ويركز الفيلم على نية بيونسيه، وعملها الجاد، ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج، وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها، وإتقان حرفتها.