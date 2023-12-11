أحمد السقا وباسم سمرة يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية المصرية

ميرنا وليد - بيروت - أدلى كل من الممثل المصري باسم سمرة وزميله الممثل أحمد السقا بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، فى إحدى اللجان بمحافظة الإسكندرية، وذلك نظرًا لتصويرهما مسلسل العتاولة هناك.



مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى، وسيسافر طاقم العمل الى لبنان لأستكمال تصوير مشاهدهم من المسلسل.