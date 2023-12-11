بينلوبي كروز تدعو الى وقف إطلاق النار في غــ زة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة العالمية بينلوبي كروز عبر خاصية الستوري، رسالة تدعو فيها بوقف إطلاق النار على غــ زة، من قبل العدوان الإسرائيلي .



.وهذه ليست المرة الأولى التي تساند فيها القضية الفلسـ طينية، حيث شاركت مع زوجها النجم العالمي خافيير بارديم بيان أوضح موقفهما من الحرب فى غــ زة بعد أن تعرض الثنائى في حينها لانتقادات شديدة بسبب مشاركتهما في التوقيع على رسالة مفتوحة في صحيفة إسبانية تدين تصرفات إسرائيل. وتضمنت الرسالة، التى نشرتها صحيفة إل دياريو في 2014، توقيعات العديد من الشخصيات رفيعة المستوى في صناعة السينما الإسبانية، ودعت الإتحاد الأوروبي إلى إدانة القصف البري والبحري والجوي ضد السكان المدنيين الفلســ طينيين في قطاع غــ زة.

منذ نشر البيان في 2014، واجه الثنائي الحائزان على جائزة الأوسكار انتقادات شديدة واتهامات بمعاداة السامية في إسرائيل وخارجها، ووكان الرد عدائيًا للغاية لدرجة أن كلاهما أصدرا بيانات لتوضيح نواياهما الشخصية، بعنوان "نداء من أجل السلام".