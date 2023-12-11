فن ومشاهير

تكريم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث في عرض "كي لا تتبخر الأرض"

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ياسر رشاد - القاهرة -  

 تكرم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر 16 شخصية من رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث، والتى تاسست على يد المخرج والمصمم وليد عونى وذلك خلال الاحتفال بمرور 30 عام على ميلادها والذى يشهد عرض كى لا تتبخر الارض.

موعد حفل تكريم رموز فرقة الرقص المسرحي الحديث 

يقام الحفل  فى الثامنة مساء الاثنين 18 ديسمبر علي المسرح الكبير، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكرتوين الخاص بها.

 

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 يأتي التكريم للمبدعين الذين خرجوا من عباءة فرقة الرقص المسرحى الحديث خلال الثلاثة عقود الماضية وكان لهم رؤى فنية جديدة وأفكار مبتكرة وهم العارضين رشا الوكيل - عمرو باتريك - هالة إمام - عاطف الهنيدى - فدوى الهنيدى ، المصممين كريم التونسى - كريمة بدير - مناضل عنتر - سالى أحمد - محمود مصطفى ، مساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد - مصطفى الزينى - محمد عبد العزيز - عمرو عاطف عبد العزيز - محمد مصطفى ومهندس الاضاءة ياسر شعلان . 

 

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يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت ٣٤ عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من انتاج دار الاوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والاجنبية منها إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان .

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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