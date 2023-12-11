وزيرة الثقافة توجه بطباعة الأعمال الفائزة بمسابقة "المواهب الأدبية للشباب"

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بطباعة الأعمال الفائزة في الدورة السادسة لمسابقة "المواهب الأدبية للشباب"، والتي حملت اسم الدكتور شاكر عبد الحميد 2022-2023، لتكون متاحة للجمهور خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، يناير المُقبل.

وزيرة الثقافة: هدفنا دعم وتشجيع أبنائنا لمواصلة المزيد من الإبداع

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن الاهتمام بإبداعات ذوي المواهب في المجالات الثقافية والفنية، وإتاحة نتاج أعمالهم للجمهور بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يأتي دعمًا وتشجيعًا لهم لمواصلة العطاء، كما يُمثل تفعيلًا لأحد مستهدفات الدولة في بناء الإنسان، من خلال تنمية وصقل قدرات النشء.

مسابقة "المواهب الأدبية للشباب"

يُذكر أن الدورة السادسة من مسابقة "المواهب الأدبية للشباب" ،نظمتها الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع بنك مصر، حيث تقدم لها ١١٧ متسابقًا، في كل فروعها، وتم تصفيتهم إلى ٧٠ متسابقًا، و تم فحص الأعمال على يد لجان متخصصة في كل فرع، وفاز بجوائزها ٢٤ متسابقًا، بمعدل ٥ فائزين من القاهرة، و ١٩ فائزًا مثلوا كافة المحافظات، وجاءت جوائزها كالتالي:-

فرع الرواية: المركز الأول، بفرع الرواية "مريم العجمي" من محافظة الدقهلية، المركز الثاني، "نهاد صلاح معاطي" من محافظة القاهرة، المركز الثالث، مناصفة بين، "دينا رضوان محمد" من محافظة القاهرة، و"إسلام عشري" من محافظة دمياط.

فرع القصة القصيرة: المركز الأول، "فاطمة الشريف" من محافظة أسيوط، والمركز الثاني، مناصفة بين، "أحمد أبو دياب" من محافظة قنا، و"شروق إلهامي الحديدي" من محافظة الإسكندرية، المركز الثالث، مناصفة بين، "نورهان نشأت" من محافظة القاهرة، و"ماريا عزت عزيز" من محافظة بني سويف.

وفي شعر الفصحى حصل "نور الدين نادر" من محافظة القاهرة، على المركز الأول، عن مجموعته الشعرية "سوق الوقت"، وفاز "طارق صقر" من محافظة الغربية، بجائزة الأول مكرر، عن مجموعته الشعرية "بلا أثر من غبار الطريق"، فيما فازت "شيرين مجدي"، من محافظة الغربية، بالمركز الثاني، عن مجموعتها "أغنية وراء النافذة"، وحصد "محمد غازي النجار"، من محافظة الإسكندرية، المركز الثالث، عن ديوان "وتخفي فى نفسك ما الشعر مبديه".

أما في فرع شعر العامية، ففاز "كريم علي محمود" من محافظة الإسكندرية، بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني، كل من "أحمد إبراهيم رياض" من محافظة البحيرة، و"محمد رفعت صبري" من محافظة قنا، و"أحمد محمد عبد العال" من محافظة سوهاج، و"ياسمين خيري" من محافظة الإسكندرية، و"علاء محمد أحمد بلبص" من محافظة الشرقية، والمركز الثالث، "خالد النسر" من محافظة القاهرة.

وفي فرع أدب الطفل، فاز "علي الجمال"، وفى فرع الدراسات النقدية، فاز "محمد السيد علي أحمد" من محافظة الشرقية، و"علاء عاطف عبد العال" من محافظة سوهاج، "إسلام فتحي عبد العال موسى" من محافظة سوهاج.