دار الكتب بطنطا تستعرض 6 أمراض نفسية تصيب الإنسان في مرحلة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - في لقاء تثقيفي..

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأحد، محاضرة تثقيفية بدار الكتب في مدينة طنطا بعنوان "أمراض نفسية تصيب الشباب"، أوضحت خلالها د. عزة كمال، مدير الإعلام الصحي بالغربية بأن للمرض النفسي عددا من المسببات بعضها يرجع لأسباب وراثية.

وتابعت بأن الطب بوجه عام يواجه مشكلة في تشخيص الأمراض النفسية، كونها متعددة ومتشابهة، فيما استعرضت مدير الإعلام الصحي بالغربية أكثر الأمراض النفسية المنتشرة بين الشباب، ومن بينها: الاكتئاب، ومن أعراضه: العزلة وعدم الاهتمام بالأشياء والحزن، وهناك أيضا القلق، وهو الخوف دون مبرر واضح.

وأضافت: "هناك أيضا مرض اضطراب ثنائي القطب، ويتميز بوجود علامات الاكتئاب الشديد على الشخص، وقد تمتد لمدة تتجاوز 60 يوما، يصبح بعدها الشخص المريض في حالة مغايرة من السعادة المبالغ فيها أيضا، علاوة على نوع آخر من الأمراض النفسية وهو الوسواس القهري، الذي يعتبر من أصعب الأمراض النفسية على الإنسان كونه يسيطر على عقل الإنسان ويدفعه لتحقيق فكرة معينة".

واستطردت د. عزة كمال حديثها عن أشكال الأمراض النفسية التي تصيب الشباب، ومن بينها: التوحد، الذي يظهر في سن مبكرة ويصاحبه صعوبة في التحدث مع الآخرين والخجل الشديد، وأيضا الفصام في الشخصية، والذي يدفع الشخص لعدم الرغبة في الكلام والعزلة، والإهمال في حياته الشخصية والعملية.

في نهاية المحاضرة التي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أوصت مدير الإعلام الصحي بالغربية بضرورة التعامل الجيد من الآباء مع أبنائهم ولا سيما في فترة المراهقة، مع الأخذ في الاعتبار الحرص على ملاحظة الأبناء واحتضانهم وتفهم مشاكلهم وترك لهم المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم.