بالصور| نجوم الفن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشر النجوم صورًا ومقاطع فيديو أثناء ادلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "انستجرام"

وعلق: " أتشرف بترشيحي لسيادة رئيس بلدي مصر السيد عبدالفتاح السيسي لفترة قادمة . تحيا مصر".

نبيلة عبيد

قامت الفنانة نبيلة عبيد، بالإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية، المستمرة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، وأعلنت أنها أعطت صوتها للرئيس عبدالفتاح السيسي .

ونشرت "عبيد" صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، من داخل لجنتها الإنتخابية، عقب الإدلاء بصوتها، وعلقت: "أمارس حقي وواجبي الدستوري انتخبت الاستقرار والأمان، أعطيت صوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي وبكل اقتناع، مساكم وردي".

عبير صبري

أدلت الفنانة عبير صبري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت "صبري" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"تحيا مصر، يارب احفظ مصر والمصريين".

نهال عنبر

أدلت الفنانة نهال عنبر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت "عنبر" مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"كلنا لازم ننزل ونشارك ونحافظ على بلدنا، خليك قد المسؤولية".

لقاء سويدان

أدلت الفنانة لقاء سويدان بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت لقاء صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"الانتخابات الرئاسية، تحيا مصر".

روجينا

أدلت الفنانة روجينا، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في أولى أيامها 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ونشرت روجينا صورة لها أمام مقر لجنتها الانتخابية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أحمد عز

أدلى الفنان أحمد عز بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

خالد زكي

أدلى الفنان خالد زكي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة مركز شباب زايد بمنطقة الشيخ زايد، وذلك في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

علي ربيع

أدلى الفنان علي ربيع، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنة مركز شباب زايد بمنطقة الشيخ زايد.

ونشر ربيع، صورة له خلال ادلائه بصوته في الانتخابات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مصر".