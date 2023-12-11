محمد محمود عبد العزيز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدلى الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك في اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

ونشر نجل محمود عبد العزيز، صور أثناء الادلاء بصوته الانتخابي، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "صوتك أمانة،(أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

وحرص نخبة من نجوم الفن بينهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: "عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري".