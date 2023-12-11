أحمد السقا يدلي بصوته في الإسكندرية بثاني أيام الانتخابات الرئاسة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرص النجم أحمد السقا على الإدلاء بصوته ومشاركته في انتخابات الرئاسة لعام 2024, في اليوم الثاني من الانتخابات



وأدلى السقا بصوته في إحدى لجان محافظة الإسكندرية، لجنة مغتربين خاصة أنه يصور مسلسله الجديد هناك



وحرص نخبة من نجوم الفن بينهم ليلى علوي، نبيلة عبيد، صابرين، محمد هنيدي، أشرف زكي، نبيلة عبيد، لبلبة، أحمد عز، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: "عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري"