ياسر جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلى الفنان ياسر جلال، بصوته في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ بمدرسة القرية السياحية الأولى في الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص نخبة من نجوم الفن بينهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: "عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري".

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