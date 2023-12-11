ماجدة الرومي: "ونبقى لأن فلسطين للأبد ستبقى لنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، عن الأحداث المؤسفة والحصار المتواصل على غزة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وكتبت الرومي، عبر حسابها على إنستجرام: "ونبقى لأنّ فلسطين للأبد ستبقى ستبقى لنا.. بِشُهدائها كَفَّنا الأرض، دَمُهم أرضٌ تَعودُ لنا".

وأضافت: "يا أعداءَ السماء والأرض.. شئتم أم أبيتم، قَتلتكم أم أجرمتم أم دنّستم أرضنا.. القدسُ ستبقى عربية وفلسطينُ لنا".

وفي تغريدة سابقة كتبت ماجدة الرومي، عبر حسابها على إنستجرام: "قلبي لم يعد يحتمل كل هذا الإجرام الذي يقترِفُه العدو بحقّ أهل غزّة".

وأضافت: "يا ربي وإلهي تدخل لصالحهم، يا إلهي تحرّك لنُصرتهم، يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟.. يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟ مَن؟ مَن يا إلهي؟!".