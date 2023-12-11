صناع مسلسل "العتاولة" يوقفون التصوير بالإسكندرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أوقف صناع مسلسل "العتاولة"، التصوير اليوم الإثنين بمحافظة الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وذهب نجوم العمل وفريق الإنتاج والإخراج إلى لجنة المغتربين بمحطة مصر للإدلاء بأصواتهم.

ومن نجوم الفيلم وصناعه الذين أدلوا بأصواتهم كل من: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، والمخرج أحمد خالد موسى، والمشرف على الإنتاج علي حسن، والمنتج الفني محمد عبد الغني

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: "عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري"