حكيم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدلى الفنان حكيم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك في اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

ونشر حكيم، صورا له بالانتخابات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الانتخابات الرئاسية 2024 - تحيا مصر".

وحرص نخبة من نجوم الفن بينهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: "عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري".