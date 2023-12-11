دنيا عبد العزيز تمارس هذه الطقوس الخاصة في ذكرى وفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز ضجة كبيرة باعترافها بالطقوس الخاصة التي لا تزال تمارسها في ذكرى رحيل والدتها كل عام.

وقالت دنيا عبد العزيز : "أنا أحتفظ بكل حاجاتها، غرفتها وسريرها وتلفزيونها ونظّارتها، والخزانة الخاصة بها وبكلة شعرها وفرشاتها، وآخر ما لبسته في قدمها قبل ما تنزل من البيت".

وتابعت: "لبسها كله موجود لإن ريحتها فيه، ومفيش حد بيدخل الغرفة وينظفها غيري، لكن ممكن أدخل حد كانت بتحبه جداً يقرأ لها الفاتحة، والتلفزيون على آخر قناة كانت بتتفرج عليها، وآخر بطاطين اتغطت بيها ما اتغسلوش، وفي شعر لها في الفرشة لسه موجود".

وكشفت دنيا أنها تدخل كثيراً الى غرفة والدتها لإستعادة ذكرياتها معها: "بدخل الغرفة وأكلّمها وأحكي لها، وألعب في صورها القديمة الخاصة". وتابعت: "طول الوقت في تفاصيل متعلقة بوالدتي تلاحقني، زي إني أبقى نازلة منهارة ومتضايقة ألاقي "توك توك" مكتوب عليه جودي".

كلام دنيا عبد العزيز جاء خلال لقائها في برنامج "في العمق".

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