سلمى أبو ضيف بأحدث إطلالة جذابة لها .. وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف صورة من أحدث إطلالة لها عبر حسابها، وظهرت بإطلالة جريئة حيث إرتدت فستاناً منقوشاً باللون الأصفر واعتمدت تتسريحة شعر جميلة حيث تركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها، ووضعت ميك اب خفيفاً، ونالت إعجاب متابعيها.



وكانت الممثلة سلمى أبو ضيف قد كشفت عن المشهد المفضل لها خلال تصوير مسلسل "زينهم" في الإسكندرية، وهو أحد المشاهد التي تقف بها على البحر، وأمامها صخرة مكتوب عليها "فلســ طين ليست محتوى، غــ زة تموت".

وعلقت سلمى أبو ضيف على صورة المشهد، من خلال حسابها ، قائلة: "حقا المشهد المفضل لدي في زينهم أثناء التصوير في الإسكندرية، فلسطين دائما في قلوبنا".