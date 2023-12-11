بالصور- تعليق طريف من زينة في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي، وعلقت زينة قائلة:" الواحد الحياة بتخليه ياخد قرارت مصيرية في حياته وحياة اللي حواليه وهو أصلا زمان كان متردد يختار الشيبسي بطعم ايه".

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وتعيش زينة قلقاً بعد تعرّض ابنها لكسر في ذراعه، الأسبوع الماضي، حين كان يلعب مع رفاقه في المدرسة، واستلزم الأمر التدخل الطبي السريع.

فشاركت زينة صورة لابنها بعد خضوعه للعملية، داعية له بالشفاء، وظهرت برفقته وهما بملابس غرفة العمليات، موضحة أنّه خضع لجراحة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل تخصّ حالته، وحرصت على استمرار إخفاء وجهه عن المتابعين.