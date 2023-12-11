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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورة له من أجواء عيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها بأجواء ميلادية مليئة بالفرح والسعادة إلى جانب شجرة الميلاد.
وكان نشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو له عبر حسابه أمام شجرة الكريسماس، ولفت أحمد الفيشاوي الأنظار إليه بسبب ظهوره بلوك جديد، حيث حلق شعره على الزيرو.
ويأتي هذا القرار من أحمد الفيشاوي بحلاقة شعره على الزيرو، بعد فترة قصيرة من حلق ابنته شعرها بهذه الطريقة أيضاً، وأثارت حينها حالة من الجدل الواسع.
كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء ميلادية.. أحمد الفيشاوي يحتفل إلى جانب شجرة الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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