أول ظهور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرات لحظات تواجد الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور في عزاءشقيق الممثل المصري أحمد حلمي والذي أُقيم مساء أمس (الأحد) في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وإنه أول ظهور لريهام بعد رحيل والدها الممثل أشرف عبد الغفور، في حادث سير مروع، وبدت ريهام بملامح حزينة ممسكة القرآن الكريم والمسبحة.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الحادث الذي تسبب بوفاة الممثل المصري أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، أمس في مدينة السادس من أكتوبر.

وتبين أنه خلال استقلال الثنائي سيارة بالطريق الدائري تجاه الواحات، اصطدمت بهما سيارة من الخلف يقودها فنان تشكيلي اسمه "مهند. ا"، ما أدى إلى اصطدام سيارة الممثل وزوجته من الأمام بسيارة اخرى، فأصبحت سيارتهما مهمشة من الامام ومن الخلف، وتم إلقاء القبض على الشخص المتسبب بالحادث.