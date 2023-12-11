سعد الصغير يحتفل بعيد ميلاد إبنته : "إنتي وش الخير من أول ماجيتي"

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري سعد الصغير بعيد ميلاد ابنته و نشر صورة معها عبر حسابه ووصفها بـ"وش السعد"، وظهرت ابنته شابة محجبة وكتب لها: "منوش حبيبة بابا كل سنة وإنت طيبة وبخير وأشوفك أحسن عروسة في الدنيا يا وش السعد على سعد الصغير إنتي وبس أخواتك كلهم مكنتيش لسه بقيت سعد الصغير".



وتابع: "فانتي وش الخير من أول ماجيتي وإنتي وش السعد في كل حاجة يا حبيبتي كل سنة وإنت طيبة ياحبيبة بابا".

ومن ناحية أخرى، تبرع سعد الصغير بعائد حفل له لأهالي غـ زة.