لن تصدقوا كيف كان شكل درايك في بداية مسيرته الفنية..وهذا ما قاله الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي درايك مجموعة من الصور القديمة مع الجمهور عبر حسابه الخاص، وظهر فيها عندما كان شاباً في بدايات مسيرته الفنية في غناء الراب، وتفاجأ الجمهور بشكل درايك الذي تغير كثيراً منذ وقت إلتقات هذه الصور وحتى الأن.

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وفب وقت سابق، قام النجمان العالميان مغنيا الراب درايك وجاي كول بإعادة تجسيد صورة الشطرنج الشهيرة للاعبي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك في أحدث أغنية لهما، و التي تحمل إسم "First Person Shooter".

تُظهر الصورة الأصلية لميسي ورونالدو، و التي تم إصدارها في عام 2022، لاعبي كرة القدم منغمسين في لعبة الشطرنج، ما يعكس تركيزهما الشديد و تفكيرهما الاستراتيجي و يؤكد على شدة التنافس بينهما.

