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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر إطلالة لها على الجمهور بلوك رائع عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت من داخل الجيم بإطلالة رياضية باللون الرمادي وإستعرضت رشاقة جسمها ووضع على رأسها قبعة باللون الأبيض وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب".
كانت هذه تفاصيل خبر من داجل الجيم..يارا السكري تستعرض رشاقتها وأنوثتها بلوك رياضي رائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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