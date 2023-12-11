مسرحية “شحاتين أكاديمي” الكوميدية ترسم على وجوه زوار بوليفارد سيتي السعادة

تشهد منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، إقبالاً كبيراً من محبي الضحك، لحضور العروض المسرحية الكوميدية بعنوان “شحاتين أكاديمي”، والتي تقام على خشبة مسرح محمد العلي وتستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، حيث ترسم السعادة على وجوه الحضور لتملأ مدرجات المسرح، وسط مشاهد ممتعة ولحظات فكاهية متنوعة.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية “شحتة الفنجري” الذي يدير أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين، وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيّمة بالسينما والتمثيل، مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدواره، وتتطور أحداث المسرحية لتقابل سوسو أثناء عملها في التسول أحد المخرجين السينمائيين الذي اكتشف قدراتها وأخذها لعالم التمثيل، فيصاب والدها جراء ذلك بصدمة من تركها لمهنتها الأصلية، ويسعى لمحاربتها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

وتعد مسرحية “شحاتين أكاديمي”، مسرحية كوميدية ساخرة من بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر، ومشاركة عدد من نجوم المسرح، منهم: محمد دياب، بدرية طلبة، محمود الليثي، ميريهان حسين، مصطفى أبو السريع، سامي مغاوري.

وعلق الممثل أحمد فهمي عن المسرحية، وهو يقدم فيها دور مخرج: تعد “شحاتين أكاديمي” مسرحية كوميدية غنائية مليئة بالمواقف المضحكة، مبيناً أن الوقت الذي استغرقه للتحضير لها بلغ نحو شهر ونصف، مضيفًا أن هذه المسرحية تعد المشاركة الثانية له في موسم الرياض، شاكرًا المملكة على دعمها للفن والمواهب.

من جانبها، وصفت الفنانة بدرية طلبة موسم الرياض بأنه موسم ممتع، وساهم في تقريبهم من الشعب السعودي عبر نقل فنهم المسرحي إليه، مبينة أنه قد أصبحت هناك مشاركة بين الفنانين السعوديين والمصريين في أعمال، وهذا أمر يعد تبادلاً مهماً للثقافات.

وتأتي مسرحية “شحاتين أكاديمي” التي تعرض في تمام الساعة 8:30 مساءً، ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض،

وتعد منطقة بوليفارد سيتي واحدة من أهم المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، حيث تضم أكبر الفعاليات من ضمنها تجارب عالمية وحفلات موسيقية ومعارض وغيرها، إضافة إلى وجود مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومطاعم ومقاهٍ متنوعة وحدائق ونافورة راقصة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.