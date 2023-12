 قائمة اكثر المسلسلات التركية بحثاً على غوغل…بعض الاسماء مخيّبة للآمال

استطاعت المسلسلات التركية ان تحتل المشهد في عام ٢٠٢٣ بعدما احتلت ٨ أعمال درامية تركية قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك “غوغل” في تركيا ضمن قائمة أول عشر مسلسلات.

وللسنة الثانية على التوالي، احتل مسلسل “الطائر الرفراف” المركز الاول كأكثر مسلسل تم البحث عنه في محرك غوغل عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ في تركيا.. وقد دخل ضمن القائمة مسلسلَي Wednesday و The Last Of Us.

١. Yalı Çapkını (الطائر الرفراف)

٢. Wednesday

٣. Kızılcık Şerbeti (شراب التوت)

٤. Aile (العائلة)

٥. Hudutsuz Sevda (حب بلا حدود)

٦. Şahmaran (شهمران)

٧. Yabani (المتوحش)

٨. The Last Of Us

٩. Kirli Sepeti (السلّة المتسخة)

١٠. Ruhun Duymaz (دون أن تشعر)