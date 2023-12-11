- 1/2
- 2/2
استطاعت المسلسلات التركية ان تحتل المشهد في عام ٢٠٢٣ بعدما احتلت ٨ أعمال درامية تركية قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك “غوغل” في تركيا ضمن قائمة أول عشر مسلسلات.
وللسنة الثانية على التوالي، احتل مسلسل “الطائر الرفراف” المركز الاول كأكثر مسلسل تم البحث عنه في محرك غوغل عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ في تركيا.. وقد دخل ضمن القائمة مسلسلَي Wednesday و The Last Of Us.
١. Yalı Çapkını (الطائر الرفراف)
٢. Wednesday
٣. Kızılcık Şerbeti (شراب التوت)
٤. Aile (العائلة)
٥. Hudutsuz Sevda (حب بلا حدود)
٦. Şahmaran (شهمران)
٧. Yabani (المتوحش)
٨. The Last Of Us
٩. Kirli Sepeti (السلّة المتسخة)
١٠. Ruhun Duymaz (دون أن تشعر)
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة اكثر المسلسلات التركية بحثاً على غوغل…بعض الاسماء مخيّبة للآمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.