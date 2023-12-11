أحدث ظهور لـ ماريتا الحلاني وزوجها والجمهور يلاحظ شئ غريب .. فما هو؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:52 مساءً - يلاحظ روّاد الانترنت أدقّ التفاصيل في الصور الّتي ينشرها المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تمرّ صورة ماريتا الحلاني مع زوجها كميل أبي خليل مرور الكرام.

وفي التفاصيل، أطلّت الفنانة ماريتا الحلاني على متابعيها بلقطةٍ جديدة جمعتها بزوجها كميل، واكتفت باستخدام إيموجي القلب للتعليق على الصورة.

الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: “من هلق شلحتوا المحابس؟

ولاحظ البعض أن كميل لا يرتدي خاتم الزواج في يده، وعلّق أحدهم قائلاً “لسّاتكم عرسان جداد، من هلق شلحتوا المحابس؟”.

وقد تألقت ماريتا بفستان باللون الأبيض قصير ذات أكمام طويلة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

زواج ماريتا الحلاني

وكانت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، قد احتفلت بزواجها يوم 7 يونيو 2023، على عريسها كميل أبي خليل “رئيس إدارة الإنتاج في منصة أنغامي”.

الفنان عاصي الحلاني وزوجته كوليت، ونجله الوليد، حرصوا على المشاركة بالغناء للعروسين، إذ بدأ عاصي بإهداء أغنية خاصة إلى العروس ابنته “ماريتا”، قبل أن يقوم نجله بتقديم أغنية أعدها خصيصًا للعروسين، وغنت كوليت “والدة العروس”، أغنية “لولا الملامة” للمطربة اللبناينة إليسا، وقد شاركا الجمهور أجواء حفل الزفاف من خلال صفحتهم على مواقع التواصل الأجتماعي.

من هي ماريتا الحلاني؟

وماريتا الحلاني هي ابنة الفنان عاصي الحلاني اتجهت للغناء مثل والدها وشقيقها، كما اتجهت أيضا للتمثيل.

شاركت ماريتا عاصي الحلاني في بطولة مسلسل “نزيف”، وهو رابع تجربة لها، بعدما ظهرت بشخصيتها الحقيقية من قبل في مسلسل “فكسر”، ثم “حكايتي” و”2020″ مع قصي خولي ونادين نسيب نجيم.

مسلسل نزيف من تأليف جاد الخوري، إخراج إيلي الرموز، وإنتاج شركة “غولدن فيلمز”، وهو ثاني عمل درامي يقوم به الفنان “إسماعيل تمر” بعد مسلسل “الوسم”.

وتشارك ماريتا الحلاني في رمضان 2023 في مسلسل “عشرة عمر” وهو من بطولة نيكول طعمة، جان قسيس، جوزف حويك، خلود صوان، لمى لاوند، نور غندور، بولين حداد، هيثم المصري، حسن حمدان، زياد صابر، روزي الخولي.

الخليج 365

الخليج 365

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