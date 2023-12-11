بالصورة - هنا الزاهد تتألق بالكاجوال الاسود وجمالها يحبس الانفاس

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هنا الزاهد بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجول مميز باللون الأسود حيث إرتدت توب ضيق باللون الأسود ذات اكمام طويلة مع وعنق عالي مع سروال باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج خفيف اظهرت من خلاله جمال وجهها وانوثتها.
وفي وقت سابق، نشرت هنا الزاهد صورة لها بالحجاب من الحرم المكي في السعودية، وهي تؤدي مناسك العمرة، وعلقت قائلة: "بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق"
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