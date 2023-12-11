أمير كرارة وأحمد رزق يواصلان تصوير مسلسل "بيت الرفاعي"

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري أمير كرارة والممثل أحمد رزق وأبطال مسلسل "بيت الرفاعي" اليوم تصوير العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، إذ انطلق التصوير يوم السبت الماضي.



مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الممثل أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن أمير كرارة قدم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي

أما أحمد رزق فقد قدم في رمضان الماضي مسلسل "حضرة العمدة"، والذي شارك في بطولته روبي، محمود عبد المغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوي، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

