بأنوثة وجمال..آية سماحة تتألق مع أختها منة بإطلالة رائعة وهذا ما قالته عنها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية آية سماحة بصورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأنوثة وجمال إلى جانب أختها الممثل منة، وتألقت الأختان بجمال وأناقة بأجواء عائلية من المحبة، حيث علقت منة على الصورة متحدثةً عن منة بالقول : "اختى هى الأمان".



وكانت شاركت آية سماحة متابعيها، عبارات التوعية حول مرض البوليميا، مستغلة دورها في مسلسل "حدث بالفعل، حكاية كاملة".

ووثقت آية تفاصيل معاناة المصابين بهذا المرض المعروف بإسم الشره المرضي العصبي.

ونشرت آية صوراً لشخصية كاملة التي تجسدها في المسلسل، والتي تعاني من هذا المرض، وأرفقتها بعبارة كشفت فيها عن بعض المعلومات عن هذه الحالة، وعن معاناة المصابين بهذا المرض.

وقالت آية: "مرض البوليميا، هو اضطراب في الأكل، يتميز بنمط مرضي من الأكل المفرط والتخلص من الطعام بواسطة القيء، أو استخدام المليّنات أو ممارسة الرياضة المفرطة".

وأضافت سماحة في رسالتها: "يُعاني من وجود صورة سلبية للجسم، وقلق مفرط بشأن الوزن والشكل الجسدي، ويمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة على الجسم والنفسية، من بينها فقدان الوزن الشديد، اضطرابات الكهرليتات في الجسم، مشاكل في الهضم، واضطرابات في النوم والاكتئاب والقلق والأذى الجسدي والهلاوس".

