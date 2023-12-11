الفنانة سميرة أحمد تشيد بدور "القومي للمرأة" في التوعية بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أدلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بصوتها في الإنتخابات الرئاسية في ثاني أيام التصويت في الإنتخابات وذلك داخل لجنتها الإنتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.

وأشادت الفنانة سميرة أحمد، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، بجهود المجلس القومي للمرأة، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وما قدمه من حملات لنشر التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الإنتخابات، وحثها على الإدلاء بصوتها، موضحة أن الجهد الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة أمر عظيم وله نتائج إيجابية كبيرة على حجم مشاركة المرأة في الإنتخابات.

وأعربت عن سعادتها بمشهد وحجم المشاركة والإقبال على التصويت في الإنتخابات الرئاسية خاصة المرأة التي حرصت على المشاركة في الإنتخابات واصطحاب أطفالها أثناء مشاركتهم بالتصويت في الإنتخابات، لافته أن المشاركة بقوة في هذه الإنتخابات واجب وطني على كل إمرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية.