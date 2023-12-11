مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تخصص 200 ألف دولار للفائزين في معامل البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فتح معامل البحر الأحمر أبواب التقديم للمشاركة في الدورة الخامسة من اللودج؛ برنامج الإقامة الذي يجري على امتداد 10 أشهر.

اللودج هو برنامج إبداعي ومهنيّ مكثّف وسنوي؛ ينطلق بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام، وذلك بعد انتقاء 16 مشروعًا يهدف إلى الارتقاء بها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العرض، بإشراف فنّي وإبداعي من خبراء صناعة السينما، يكرّسون جهودهم جميعًا لتطوير وتأهيل المشاريع لبلوغ أقصى آفاقها الممكنة.

يفتح اللودج أبوابه لتقديم المشاريع حتى يوم الأحد، الموافق 7 يناير 2024.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المؤسسة "يرحّب لودج البحر الأحمر بالمشاريع السينمائية من فرق سعودية وعربية وأفريقية وآسيوية، ضمن برنامج إبداعي واحترافي سنويّ ومكثّف، يحتضن صنّاع الأفلام الواعدين والطموحين بهدف تطوير مهاراتهم وتجسيد مشاريعهم السينمائية إلى حقيقة. وفي كلّ عام، يرتقي صنّاع الأفلام الواعدون إلى مرحلةٍ جديدة".

وتابع البيان "يسعى لودج البحر الأحمر بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام لرعاية ودعم وإثراء وتشجيع صنّاع الأفلام الطامحين لتحقيق أحلامهم، حيث يتم انتقاء المشاريع المشاركة، والإشراف عليها فنيًّا وإبداعيًّا، بهدف تطويرها والارتقاء بها إلى أقصى آفاقها الفنّية والإنتاجية".

وأضاف "وفي دورة هذا العام الخامسة 2024، يقدم لودج البحر الأحمر برنامجه الذي يجري على امتداد 10 أشهر من خلال 5 ورش عمل، مع تخصيص الورشة الأولى للفرق السعودية المُشاركة، وتخصيص الأخرى لعموم الفرق المُشاركة، إذ سيُشرف على المشاركين كلًّا من مدير لتطوير السيناريو ومدير البرامج التعليمية ، إضافة إلى العديد من الخبراء والعاملين في مجال السينما، بهدف تعزيز فرص المشاركين من الارتقاء بمشاريعهم إلى أقصى الآفاق".

كما أكد البيان أنه إلى جانب جلسات تطوير السيناريو، يتوجّه البرنامج بدعمه إلى المنتجين عبر جلسات تغطي مراحل التطوير المهني والإنتاج والتمويل والبيع والتسويق. كما سيحظى المشاركون بفرصة العمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم في مجالات الإخراج والتصوير والصوتيّات وعمليات ما بعد الإنتاج والبيع.

واختتم البيان "بعد تطوير المشاريع وعقد الاجتماعات مع خبراء الصناعة، سيقتسم الفائزون جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 200,000 دولار أمريكي، وفق معيار الجدارة، كما سيتم الإعلان عن الجوائز خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي".