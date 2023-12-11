رمضان 2024.. كارولين عزمي تنضم لأبطال "حق عرب" مع أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة كارولين عزمي على الانضمام لأبطال مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه في رمضان 2024.

المسلسل من بطولة مع أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، هدى المفتي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر ووفاء مكي.

وتبدأ كارولين تصوير دورها خلال الأيام المقبلة، وأكدت في بيان صحفي أنها تظهر بدور مختلف عليها، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي للمرة الأولى، مؤكدة أنها متحمسة للعمل للغاية.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

وتصور كارولين في الوقت الحالي مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان ومحمد أبو داوود ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان وإخراج خيري سالم.

يذكر أن أخر أعمال كارولين عزمي حكاية "في أمل" من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، إلى جانب: محمد كيلاني ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام ودارت أحداث الحكاية حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها.