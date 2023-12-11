سامح حسين من أمام الصندوق الانتخابي: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان سامح حسين على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام العملية الانتخابات، ونشر صورة من داخل لجنته الإنتخابية في مدينة 6 أكتوبر.

ونشر "سامح" الصورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يدلي بصوته رافعًا علامة النصر وعلق قائلا: "المشاركة في الانتخابات واجب وطني تحيا مصر".

وتواجد "سامح" مؤخرًا مع عدد من المشاهير والمؤثرين على السوشيال ميديا أمام معبر رفح البري تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورغبة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.