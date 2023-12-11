على أغنية "طوبة فوق طوبة"..دينا تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: "صوتك مهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة الاستعراضية دينا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "دينا" بالفيديو فور وصولها لجنتها الانتخابية وفي الخلفية أغنية "طوبة فوق طوبة"، وقامت "دينا" بتحية المتواجدين في طريقها للإدلاء بصوتها كما تصدرت نهاية الفيديو وهي ترفع إبهامها بالحبر الفسفوري وعلقت قائلة: "صوتك مهم".

وحرص العديد من النجوم على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية سواء داخل أو خارج مصر، حيث قام العديد منهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية خلال فترة تصويت المصريين بالخارج.

كما قام عدد كبير منهم بالتصويت بالعملية الإنتخابية داخل جمهورية مصر العربية والتي بدأت أمس الأحد وسط إقبال غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية والممتدة حتى الثلاثاء.