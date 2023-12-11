بالصور| أحمد سعد يغني "وسع وسع" مع أدريان برودي وهالي بيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة هذا العام والذي شهد حضور نخبة من النجوم وصناع السينما حول العالم.

وأوضح مقطع الفيديو تواجد النجم العالمي أدريان برودي والممثلة الأمريكية هالي بيري في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكان معهما الفنان أحمد سعد وظهرا وهما مندمجان في الغناء معه.

وقام الفنان أحمد سعد بغناء أغنية "وسع وسع" ولاقت إعجاب الحضور، ورددوا كلمات الأغنية إلى جانب رقص هالي بيري.

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة أقيمت في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى التاسع من ديسمبر الجاري، شهدت مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما تم تكريم عدد من نجوم العالم منهم ديان كروجر، رانفير سينج، ونيكولاس كيدج.