طفل "هجان" لـ"الخليج 365": قصة الفيلم قريبة مني.. وأسرتي تشجعني للاستمرار بالتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سعادة بالغة يعيشها الطفل والممثل السعودي الموهوب عمر العطاوي، أحد أبطال فيلم "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي، وذلك بعد ردود الفعل الإيجابية التي جاءته عقب مشاركة فيلمه في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال عمر البالغ من العمر 15 عامًأ: "بعد عرض الفيلم حسيت شعور ما أقدر أعبر عنه"، لافتا أنه أحب قصة "هجان" لأنها قريبة من شخصيته، إذ اعتاد هو ووالده وأشقائه على التعامل مع الجمال.

وتابع عمر "مثلت قبل فيلم هجان، وكان معي الجمل (حفيرة) –الاسم الذي ظهر به الجمل في فيلم هجان- وهو في الحقيقة اسمه (عزام)"، مشددا أنه أحب (هجان) أكثر لانه يتعلق بسباقات والهجن، رغم أن مشاهده في العمل الذي سبق هذا الفيلم كانت أكثر.

يؤكد أنه اختار العمل كممثل، وسوف يركز عندما يكبر في ذلك لأنه شيء يفتخر به، كما أن أسرته تشجعه رغم أنها لم تشاهده يمثل حتى الآن، فقط شقيقه هو من يرافقه.

عمر أشار أنه تلقى عروضا للمشاركة في أكثر من عمل فني، ولكن لا يمكنه الكشف عن تفاصيلها الآن، فقط اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون في السعودية. كما اختتم مشددا على رغبته في دراسة التمثيل في السعودية وخارجها.

هجان تأليف مفرج المجفل، عمر شامة وأبو بكر شوقي، إخراج أبو بكر شوقي، بطولة: عبدالمحسن نمر، عمر العطاوي، عزام نمر، شيماء الطيب، إبراهيم الحساوي، إنتاج ماجد زهير سمان ومحمد حفظي.