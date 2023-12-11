صلاح عبدالله ينشر صورا جديدة من إدلاء فريق "العتاولة" بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله عن صور جديدة خلال الإدلاء بصوته الانتخابي وسط فريق عمل مسلسل "العتاولة" في الإسكندرية بعدما تم إيقاف التصوير للمشاركة برفقة عدد من صناع المسلسل.

ونشر الفنان صلاح عبدالله الصور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة أبطال المسلسل وهم الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وعلق "صلاح عبدالله" على الصور قائلا: "العتاولة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أثناء تصوير المسلسل بالإسكندرية، تحيا مصر وتحيا تحيا في كل ناحية وكل وقت وكل حال".

يذكر أن صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.