مطرب المهرجانات "مسلم" يعلن انفصاله رسميا عن والدة ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مطرب المهرجانات مسلم انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق "مسلم" قائلا: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية ويعلم ربنا أنني راعيت الله وتمسكت ببيتي أكثر من مرة ولكن الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله يكون بيننا كل احترام وتقدير وده عشان سلامة ابني كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

واحتفل "مسلم" بزواجه من ميكا البغدادي في يناير 2022 ورزق منها بابنه نهاية شهر نوفمبر من نفس العام.

وأحيا "مسلم" مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية أبرزها إحيائه حفل غنائي في مدينة العلمين مطلع شهر أغسطس الماضي وشاركه الحفل الفنان رضا البحراوي وفريق "مسار إجباري".