بـ وجه منتفخ وملامح غريبة.. ظهور الكينج محمد منير يُثير قلق جمهوره .. فما حالته الصحية؟ – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 11:26 مساءً - تصدر اسم الكينج محمد منير مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد نشر الملحن عصام كاريكا صور تجمعه بيه من داخل الأستديو أثناء تسجيل أغنية “أنا الذي”، حيث ظهر منير بوزن زائد ، مما أثار تساؤلات الجمهور حول حالته الصحية أو إذا كان يمر بوعكة صحية .

عصام كاريكا يوضح الحالة الصحية للكينج

حيث نشر الملحن عصام كاريكا والشاعر باسم عادل من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، صور جمعتها بمحمد منير أثناء تسجيل أغنية “أنا الذي” من ألبومه الغنائي الجديد، إلا أن ظهور محمد منير بوزن زائد عن المعتاد أثار القلق حول حالته الصحية.

محمد منير بأحد الاستوديوهات

ولاقت الصورة رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحاولوا خلالها الاطمئنان على صحة الفنان الكبير وجاءت التعليقات كالتالي: “ربنا يشفيه ويعافيه، تقريبًا مضاعفات لأدوية معينة بياخدها، الله يستر كبرتنا، ممكن يكون كورتيزون ربنا يشفيه ويعافيه، دي أمراض كلى أحد أعراضه تورم وليس وزن زائد”.

محمد منير – الصورة من حساب الشاعر باسم عادل على إنستجرام

وفي تصريحات صحفية، كشف محمد منير حقيقة تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أنه بصحة جيدة للغاية ومن المقرر أن يطرح أغاني خلال الفترة المقبلة والتي يعمل على تسجيلها الآن.

أعمال منير المرتقبة

وبدأ “منير” في تسجيل أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه بحلول عام 2024، وانتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية بعنوان “أنا الذي” من كلمات الشاعر باسم عادل، توزيع الموزع الموسيقي أنور عمرو، وألحان عصام كاريكا.

الأغنية تشهد عودة الكينج إلى التعاون مع الملحن عصام كاريكا، بعد 26 عاما، إذ غنى من ألحانه “عمر عيني”، عام 1996.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا الذي غنى وطبل، أنا الذي بحر وقبل، أنا اللي ياما قلبي اتبهدل، أنا ولد الأصول”.

وطرح النجم محمد منير، مؤخرا أغنية بعنوان “يا فلسطيني”، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، وإخراج أحمد عبد المحسن.

آخر أعمال محمد منير

الجدير بالذكر أن محمد منير تألق مؤخرًا في “مسلسل سره الباتع” من خلال غناءه تتر العمل، وحققت هذه الأغنية نجاح وشهرة كبيرة خلال الموسم الرمضاني الماضي.

شارك في بطولة سره الباتع عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

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